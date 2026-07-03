Строительство систем водоснабжения для ОЭЗ в липецком Ельце оценили в 291 млн

Областное государственное унитарное предприятие «Елецводоканал» в рамках электронного аукциона ищет подрядчика для второго этапа строительства систем водоснабжения и водоотведения елецкого участка особых экономических зон (ОЭЗ) «Липецк» и «Елецпром». Начальная цена контракта составляет 291,3 млн руб. Это следует из документации тендера.
В рамках второго этапа строительства сетей водоснабжения и водоотведения подрядчик выполнит перекладку существующих водопроводов диаметром 225 и 63 мм на трубы 355 мм, а также проложит новый на 355 мм. Кроме того, проектом предусмотрены реконструкция и дооснащение насосных станций: производительность ВНС-1 составит 13 тыс. куб. м в сутки, ВНС-2 и КНС-1 — 15 тыс. куб. м в сутки, КНС-2 — 20 тыс. куб. м в сутки.
Завершить работы необходимо за 14 месяцев с даты подписания контракта. Гарантийный срок — пять лет.
Заявки на аукцион принимаются до 10 июля, итоги подведут 14-го.
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