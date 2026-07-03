Строительство систем водоснабжения для ОЭЗ в липецком Ельце оценили в 291 млн

В рамках второго этапа строительства сетей водоснабжения и водоотведения подрядчик выполнит перекладку существующих водопроводов диаметром 225 и 63 мм на трубы 355 мм, а также проложит новый на 355 мм. Кроме того, проектом предусмотрены реконструкция и дооснащение насосных станций: производительность ВНС-1 составит 13 тыс. куб. м в сутки, ВНС-2 и КНС-1 — 15 тыс. куб. м в сутки, КНС-2 — 20 тыс. куб. м в сутки.