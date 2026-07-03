14 пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня остаются в больницах

По уточненным данным, всего в результате удара пострадали 68 человек, еще шестеро погибли. Все жертвы были сотрудниками предприятия в Железнодорожном районе Воронежа, которое было сильнее всего повреждено. На заводе произошел пожар, были существенно повреждены верхние этажи здания. В Воронеже объявлялся трехдневный траур. Из-за этого был отменен ряд развлекательных мероприятий, исключением стал Платоновский фестиваль. Главное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).