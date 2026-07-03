С рядовым Александром Дубровиным простятся в Пермском крае

В Нытвенском муниципальном округе простятся с земляком, рядовым Александром Геннадиевичем Дубровиным, который героически погиб в ходе специальной военной операции.
— Церемония прощания состоится 6 июля. Панихида пройдет в здании школы деревни Постаноги (ул. Специалистов, 24), — сообщается на официальной странице ВКонтакте Администрации Нытвенского муниципального округа.
Начало церемонии: в 10:00.
Гражданская панихида: в 11:00.
Администрация округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким защитника Отечества, разделяя с ними боль невосполнимой утраты.