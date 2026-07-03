Экс-совладелец пермского порта не смог взыскать с компании свыше 210 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края отказал гражданину Великобритании Чарльзу Батлеру в удовлетворении иска к АО «Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь». Как следует из информации на сайте суда, бывший председатель совета директоров порта требовал взыскать 210,5 млн руб. задолженности по договору займа, а также неустойку и проценты. Кроме того, он просил наложить взыскание на заложенное имущество. Договор о займе на 52 млн чешских крон был заключен между ООО «Порт Сити» и ОАО «Порт Пермь» в 2015 году. В итоге право требования по нему перешли к господину Батлеру. Истец настаивал, что условия договора, касающиеся возврата денег выполнены не были.