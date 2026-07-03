В поселке Сосново Ленинградской области прошла акция «Врачи — героям»

Акция «Врачи — героям» для ветеранов СВО и их семей состоялась в Сосновской участковой больнице в Ленинградской области, сообщили в Приозерской межрайонной больнице, подразделением которой является указанное медучреждение. Проведение таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отметим, что акция была приурочена к единому дню диспансеризации ветеранов СВО в регионе. Пациенты проконсультировались с терапевтом, хирургом, неврологом, оториноларингологом, акушером-гинекологом и медицинским психологом. Также они прошли ряд исследований: сдали ЭКГ, флюорографию и анализы крови. В итоге некоторым пациентам были назначены дополнительные консультации узких специалистов.
Кроме того, для родственников военнослужащих был организован прием клинического психолога. Специалист провел с ними беседы, направленные на снижение уровня стресса и тревожности. Также он дал индивидуальные рекомендации по поддержанию стабильного психологического состояния в сложных жизненных ситуациях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.