Певцу Родиону Газманову исполнилось 45 лет

В студенческие годы Родион Газманов собрал собственный музыкальный коллектив: группа получила название «ДНК» и выступала на мероприятиях Финансовой академии. Затем команду стали приглашать играть в столичные клубы, а в 2003 году «ДНК» дали свой первый большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. В это же время Газманов окончил вуз и отошел от музыки: сначала он работал финансовым аналитиком в сети «Детский мир», затем занимал руководящие должности в девелоперских компаниях, а позже реализовывал проекты в сфере недвижимости. ~Но тяга к творчеству взяла свое, и в 2012 году Газманов-младший полноценно вернулся на сцену.~