Проект туристического парка на Шешупе в Краснознаменске одобрен экспертизой

Изображения взяты из презентации проекта.
Проект благоустройства набережной реки Шешупе «Туристический парк на Шешупе» прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовил индивидуальный предприниматель Кирилл Исаев. Строительством займется МБУ «Управление капитального строительства» из Калининграда. Положительное заключение получено 30 июня 2026 года.
Как сообщалось ранее, проект благоустройства набережной реки Шешупе в Краснознаменске в августе 2025 года победил в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Площадь благоустраиваемой территории — 0,9 га. Речь идет о правобережье реки Шешупе в северной части города.
В настоящее время территория имеет преимущественно транзитное значение. Функция пляжа утрачена, а благоустройство отсутствует, как и дорожное покрытие. Объект не доступен для маломобильных групп населения. Машины паркуются стихийно, пересекая трафик движения пешеходов.
Благоустроить планируют несколько зон: входная группа, зона отдыха, уличная сцена, детская площадка, ярмарочный павильон, уличные столы для пикников и гирлянды, а также шахматные столы и парковка на 35 мест.
Общая стоимость проекта — 90 млн рублей. Из них 30 млн — средства регионального гранта, 51,5 млн должен предоставить региональный бюджет, 1 млн — муниципальный. 7,5 млн власти намерены привлечь из коммерческих источников.