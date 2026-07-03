Главные новости за неделю 29 июня — 3 июля 2026 года

Российская армия нанесла ответный массированный удар по Украине
ВС России 2 июля нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ. В ходе массированного удара в Киеве Вооруженные Силы России поразили не менее пяти предприятий военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительные станции, следует из данных, опубликованных Минобороны России.
В регионах России вводят ограничения на продажу топлива
На сегодняшний день в России сохраняется сложная ситуация на топливном рынке. На многих заправках, особенно в южных и центральных регионах, наблюдаются перебои с наличием бензина АИ-92 и АИ-95. В ряде российских регионов ввели лимиты на отпуск топлива одному автомобилю. Дизельное топливо пока доступно лучше, но и по нему в отдельных регионах возникают сложности.
Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище
Бывшего министра обороны, бывшего спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прошла с воинскими почестями. Траурную процессию сопровождал почетный караул, оркестр исполнял военный марш. В память об усопшем прогремел оружейный салют — три залпа, после чего прозвучал гимн России.
Интерпол объявил в розыск подозреваемую в организации взрыва в Монако
Интерпол по запросу правоохранительных органов Монако объявил в международный розыск гражданку Украины в связи с делом о взрыве, произошедшем на территории княжества. Как следует из базы данных Интерпола, разыскивается 39-летняя Анастасия Березовская. Она подозревается в покушении на убийство, совершённом в общественном месте с применением взрывного устройства. Инцидент произошёл 29 июня в подъезде жилого дома в Монако. По данным телеканала BFMTV, среди трёх пострадавших оказался Вадим Ермолаев, являющийся гражданином Кипра. Ранее СМИ включали его в перечень наиболее состоятельных предпринимателей Украины.
ФАС выдала предупреждение Apple
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Apple из-за дискриминационных условий для российских поисковых систем. Также основанием для предупреждения стало неисполнение требований законодательства на устройствах с iOS о предустановке других российских программ. В частности, национального мессенджера «Макс» и отечественного магазина приложений.