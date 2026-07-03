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Угроза лесных пожаров сохраняется в 16-ти районах Воронежской области

Жителей региона просят соблюдать правила при обращении с огнем.

Источник: Комсомольская правда

В 16-ти районах Воронежской области сохраняется высокий риск лесных пожаров. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

По прогнозам синоптиков, на предстоящих выходных произойдет перемена. Суббота встретит жителей региона 30-градусным зноем, а в воскресенье после грозы столбики термометров упадут до +24°C и возможен дождь.

Однако лесники предупреждают, что похолодание — не повод терять бдительность.

— Такие температурные качели и ожидаемый ветер делают сухую лесную подстилку еще более уязвимой для огня! Кратковременный дождь не сможет полностью пропитать почву, и риск возгораний останется высоким.

Соблюдайте меры безопасности при обращении с огнем! Не разводите костров!