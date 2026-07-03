Суд рассматривает дело о банкротстве строительной фирмы «ДДР-Липецк»

Арбитражный суд Липецкой области назначил на 7 июля заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) строительной компании ООО «Донбассдомнаремонт-Липецк» («ДДР-Липецк»). Дело было инициировано в феврале этого года по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Алексея Черных (Липецк).
По данным Rusprofile, ООО «ДДР-Липецк» было зарегистрировано в Липецке в июле 2017 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 1 млн руб. С момента основания и по настоящее время генеральным директором фирмы является Геннадий Максимюк. Он же владеет долей в уставном капитале в размере 5%. Остальная структура собственности в открытых источниках сейчас не раскрывается. До декабря прошлого года 95% (еще ранее — 100%) долей принадлежали Артему Гнипову.
Финансовые показатели ООО «ДДР-Липецк» за 2025 год демонстрируют ухудшение: выручка снизилась на 32,7% до 1,6 млрд руб., а чистый убыток составил 325,5 млн руб. против прибыли 27 млн руб. годом ранее.
В настоящее время в списке кредиторов по делу, помимо господина Черных, представлены: индивидуальный предприниматель Алексей Зеркин (Республика Башкортостан), санкт-петербургское ООО «Бизнес Процесс», московское ООО «Титан СВ» и межрайонная инспекция ФНС № 20 по Саратовской области.
«Ъ-Черноземье» писал, что в 2024 году в Арбитражный суд Липецкой области поступил иск «ДДР-Липецк» к местному ООО «Спецметаллургстрой» с требованием 1,4 млрд руб. Следующее заседание по этому делу назначено на 8 сентября 2026 года.