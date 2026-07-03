Суд рассматривает дело о банкротстве строительной фирмы «ДДР-Липецк»

По данным Rusprofile, ООО «ДДР-Липецк» было зарегистрировано в Липецке в июле 2017 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 1 млн руб. С момента основания и по настоящее время генеральным директором фирмы является Геннадий Максимюк. Он же владеет долей в уставном капитале в размере 5%. Остальная структура собственности в открытых источниках сейчас не раскрывается. До декабря прошлого года 95% (еще ранее — 100%) долей принадлежали Артему Гнипову.