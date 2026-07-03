В Калининград из Московского зоопарка доставили самочку капибары

Из Московского зоопарка в Калининград привезли молодую самочку капибары по имени Верта. Красавица родилась в 2025 году, она стала подарком нашему зоопарку в честь 130-летия. Как рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка, сейчас Верта на 21-дневном карантине.
В планах создать пару Верта-Лючик. Самец, как говорят, готов. Специалисты рассчитывают на появление малышей у пары.
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