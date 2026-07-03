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В Сатке Челябинской области установили 68 современных светофоров

Они оснащены цифровыми таймерами обратного отсчета и дублирующим звуковым сопровождением.

Работы по обновлению светофорного оборудования провели в городе Сатке Челябинской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего установлено 68 современных светофорных объектов, сообщили в администрации Саткинского района.

Новые комплексы разместили на основных перекрестках. Они оснащены цифровыми таймерами обратного отсчета, а также дублирующим звуковым сопровождением, которое установили по просьбам слабовидящих жителей.

Уточняется, что в настоящее время в городе также продолжается обновление дорожной разметки. Все работы направлены на обеспечение комфорта и безопасности участников движения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.