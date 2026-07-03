В Красноярском крае пройдет фестиваль «МИР Сибири»

Так, специалисты Арктического центра культуры и Таймырского дома народного творчества, мастера-косторезы и декоративно-прикладного искусства подготовили программу «Таймыр приветствует». Гости смогут посетить традиционный чум, узнать о культуре пяти коренных этносов полуострова, побывать на фотовыставке и ярмарке. Также они организуют фотозону. Там будут представлены национальные костюмы и предметы быта. Для всех желающих проведут мастер-классы по резьбе по оленьему рогу, изготовлению украшений из бисера. Также участникам фестиваля расскажут о национальных играх и обрядах.