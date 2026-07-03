В Красноярском крае пройдет фестиваль «МИР Сибири»

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет с 9 по 12 июля в поселке Шушенское в Красноярском крае, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
На фестивале соберутся исполнители этнической музыки, мастера и ценители традиционной культуры из России и зарубежья. В этом году в мероприятии примут участие делегации Таймыра и Эвенкии. Они познакомят гостей фестиваля с культурой, традициями и ремеслами коренных малочисленных народов Севера.
Так, специалисты Арктического центра культуры и Таймырского дома народного творчества, мастера-косторезы и декоративно-прикладного искусства подготовили программу «Таймыр приветствует». Гости смогут посетить традиционный чум, узнать о культуре пяти коренных этносов полуострова, побывать на фотовыставке и ярмарке. Также они организуют фотозону. Там будут представлены национальные костюмы и предметы быта. Для всех желающих проведут мастер-классы по резьбе по оленьему рогу, изготовлению украшений из бисера. Также участникам фестиваля расскажут о национальных играх и обрядах.
Эвенкийский округ на мероприятии представят творческие коллективы «Осиктакан» и «Хино», певцы Владимир Хоменко и Дэги. Гости фестиваля смогут увидеть национальное жилище эвенков. Делегация округа также проведет для участников мероприятия обрядовые программы и мастер-классы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.