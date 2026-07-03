На дороге к селу Елбань в Новосибирской области уложили новый асфальт

«Эта трасса является важной транспортной артерией для всего региона. В селе Елбань расположен крупный животноводческий комплекс на 6 тысяч голов скота. Ежегодно здесь производится около 60 тонн молока, которое поставляется в разные точки области. Чтобы обеспечить своевременную доставку продукции, мы планово обновляем дорожное покрытие», — отметил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.