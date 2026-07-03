На дороге к селу Елбань в Новосибирской области уложили новый асфальт

Специалисты уложили новый асфальт на участке дороги «66 км а/д “К-15” — Елбань» длиной 3 км. Работы провели в Новосибирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
На участке специалисты заменили и укрепили водопропускные коммуникации, устранили пучинообразования. Кроме того, они выполнили фрезерование старого покрытия и уложили два слоя асфальтобетона. Также специалисты укрепили обочины, нанесли свежую разметку и установили дорожные знаки. Подчеркивается, что трасса полностью готова к эксплуатации.
«Эта трасса является важной транспортной артерией для всего региона. В селе Елбань расположен крупный животноводческий комплекс на 6 тысяч голов скота. Ежегодно здесь производится около 60 тонн молока, которое поставляется в разные точки области. Чтобы обеспечить своевременную доставку продукции, мы планово обновляем дорожное покрытие», — отметил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.