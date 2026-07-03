Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дороге к селу Елбань в Новосибирской области уложили новый асфальт

Работы провели на участке длиной 3 км.

Специалисты уложили новый асфальт на участке дороги «66 км а/д “К-15” — Елбань» длиной 3 км. Работы провели в Новосибирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

На участке специалисты заменили и укрепили водопропускные коммуникации, устранили пучинообразования. Кроме того, они выполнили фрезерование старого покрытия и уложили два слоя асфальтобетона. Также специалисты укрепили обочины, нанесли свежую разметку и установили дорожные знаки. Подчеркивается, что трасса полностью готова к эксплуатации.

«Эта трасса является важной транспортной артерией для всего региона. В селе Елбань расположен крупный животноводческий комплекс на 6 тысяч голов скота. Ежегодно здесь производится около 60 тонн молока, которое поставляется в разные точки области. Чтобы обеспечить своевременную доставку продукции, мы планово обновляем дорожное покрытие», — отметил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.