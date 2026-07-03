В Ростове на стенды для агитационных материалов выделили 4,7 млн рублей

Согласно техническому заданию, победителю торгов предстоит изготовить 10 новых мобильных стендов. Конструкции должны представлять собой усиленные металлические рамы на фундаментных блоках, обшитых композитными панелями. Также подрядчику нужно привести в порядок 265 уже существующих стендов: очистить их от ржавчины и старых материалов, восстановить геометрию и покрасить. При необходимости на 90 конструкциях должны заменить поврежденные панели.