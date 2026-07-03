Нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком России

18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде пройдет матч OLIMPBET Суперкубка России по футболу. В знаковых локациях города можно будет сфотографироваться с трофеем. Об этом сообщает Российский футбольный союз.
Суперкубок России прибудет в Нижегородскую область вместе с экс-футболистами сборной России Юрием Жирковым, Денисом Глушаковым и Ари. 16 июля они отправятся в Семенов, чтобы посетить легендарное предприятие «Хохломская роспись».
На следующий день, 17 июля, в Нижнем Новгороде спортсмены проведут фото- и автограф-сессии в Парке 800-летия Нижнего Новгорода, у Чкаловской лестницы и в других знаковых локациях, а также пообщаются с болельщиками.
Матч OLIMPBET Суперкубка России по футболу состоится уже 18 июля. На нем сразятся победитель чемпионата России «Зенит» и обладатель кубка страны «Спартак». Главными участниками фестиваля болельщиков станут двукратный чемпион СССР, победитель молодежного чемпионата Европы Александр Мостовой и восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов.
Желающие смогут взять автографы у спортсменов, сыграть с ними в футбол, а также поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. Всего запланировано 50 активностей.
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