В Госдуме оценили новые правила СФР по обеспечению инвалидов протезами

«Что касается сроков предоставления услуг, то объективно ситуация у нас сейчас намного лучше в сравнении с тем, что было, скажем, еще лет пять-шесть назад. Но отдельные проволочки все еще имеют место, поэтому такое четкое определение сроков — это, безусловно, позитивный шаг, который сделает всю систему более эффективной и оперативной», — сказал Нилов «Парламентской газете».