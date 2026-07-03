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Движение транспорта по Комсомольскому шоссе будет частично ограничено

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Источник: Время

С 06:00 5 июля до 5 августа в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей будет частично ограничено движение транспорта на пересечении трамвайных путей с Комсомольским шоссе — в районе пересечения с Комсомольской площадью. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Работы будут осуществляться в два этапа. Первый этап — с 5 июля по 20 июля частично ограничит движение по двум правым полосам, второй этап — с 21 июля по 5 августа ограничит движение транспорта по двум левым полосам Комсомольского шоссе. Проезд транспорта в месте производства работ организован по двум полосам.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.