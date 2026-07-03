Движение транспорта по Комсомольскому шоссе будет частично ограничено

Работы будут осуществляться в два этапа. Первый этап — с 5 июля по 20 июля частично ограничит движение по двум правым полосам, второй этап — с 21 июля по 5 августа ограничит движение транспорта по двум левым полосам Комсомольского шоссе. Проезд транспорта в месте производства работ организован по двум полосам.