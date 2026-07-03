катер-убийца, подвоз воды и опасное мясо

Вечером 3 июля vrn.aif.ru делится подборкой значимых событий Воронежской области за день. Так, в столице Черноземья задержали водителя катера, который насмерть сбил 11-летнего мальчика на водохранилище. Скончался защитник Воронежа в годы Великой Отечественной войны Митрофан Москалёв. В областном центре определили точки подвоза технической и питьевой воды на время масштабного и продолжительного отключения холодного водоснабжения. Подробнее — в нашем материале.
Задержан судоводитель, переехавший ребёнка.
Водителя катера, насмерть сбившего 11-летнего мальчика на Воронежском водохранилище, задержали по подозрению в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Трагедия произошла около пяти часов вечера 2 июля. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 45-летний мужчина наехал на ребёнка, когда тот купался.
После случившегося судоводитель скрылся, не оказав помощи мальчику. Очевидцы на моторной лодке доставили школьника на берег. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи пытались реанимировать ребёнка, однако он скончался от полученных травм.
Известно, что ранее водитель катера был судим. По показаниям свидетелей, в день происшествия он употреблял алкоголь в компании друзей. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Словно в тропиках.
Днём 3 июля Воронеж внезапно накрыл мощный тропический ливень.
В солнечный и жаркий последний день рабочей недели небо мгновенно потемнело, и хлынул дождь. Он сопровождался сверканием молний и раскатами грома.
Жители некоторых районов города во время дождя заметили градинки.
Воронеж простился с участником Великой Отечественной войны.
На 97-м году ушёл из жизни защитник Воронежа, Почётный гражданин города Митрофан Москалёв. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.
Митрофан Фёдорович родился за двенадцать лет до начала Великой Отечественной войны. Его детство закончилось, когда в страну пришёл враг. Будучи ещё совсем ребёнком, он участвовал в тушении зажигательных бомб, которые на Воронеж сбрасывала авиация противника.
13 июня 1942 года Митрофан Москалёв чудом выжил во время бомбардировки Пионерского сада, а в 1943 году, вернувшись из эвакуации, он был зачислен в группу участников разминирования Воронежа и области.
Более шестидесяти лет Митрофан Фёдорович трудился на заводе «Электросигнал». Также он разработал систему озвучивания Памятника Славы, принимал участие в монтаже цветомузыкального комплекса в Кольцовском сквере. Ветеран много времени посвящал сохранению памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Его воспоминания легли в основу ряда книг, а сам Митрофан Москалёв был постоянным участником памятных мероприятий.
Выявлены два цеха с опасным мясом.
Работу двух подпольных мясных цехов пресекли в Воронеже. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, продукция предназначалась для продажи в точках быстрого питания города и области.
Один из цехов, оснащённый складом, находился в Ленинском районе. Там из оборота изъяли более 30 тонн мясных бобин с поддельными штампами. Во втором подпольном цехе в Левобережном районе обнаружили механический прибор и ещё 2,7 тонны немаркированного сырья.
Нелегальную деятельность обеих площадок полностью приостановили. Возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки (ст. 171.1 УК РФ).
Без воды не оставят.
Подвоз технической и питьевой воды организуют для жителей левого берега Воронежа, которые останутся без ресурса в предстоящие выходные.
Напомним, что подачу холодного водоснабжения приостановят в 22:00 пятницы, 3 июля. Ресурса не будет до 6:00 воскресенья, 5 июля. Ограничения связаны с проведением масштабных работ на водоподъёмных станциях.
Со списком адресов подвоза воды можно ознакомиться в нашем материале по ссылке.