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Синоптик прокомментировал термин «осенний» для ожидаемого в Москве дождя

Голубев: термин «осенний» является некорректным для ожидаемого в Москве дождя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Формулировка «осенний» дождь является некорректной для описания дождя, который пройдет на выходных в Москве, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Ранее в СМИ появилось описание дождя, который ожидается на выходных в Москве. Синоптики охарактеризовали его как «осенний дождь».

«Нет, эта формулировка абсолютно не корректна. Безусловно в Москве на выходных ожидается облачная погода, можно сказать, пасмурная, но все-таки температура воздуха довольно высокая для того, чтобы заявить, что пройдет “осенний” дождь», — рассказал синоптик.

Он пояснил, что дожди и грозы, которые ожидаются с 3 июля до 7 июля, не что иное, как просто смена характера погоды после жаркого периода в Москве и Подмосковье.

«Характер погоды совершенно изменится после прохождения атмосферного фронта, который вызовет эти дожди, облачную погоду с осадками и с грозами», — объяснил Голубев.

По его словам, на выходных температура воздуха ожидается на 3 градуса ниже нормы, что в целом считается хорошей погодой. «По крайней мере, не изнуряющая жара», — добавил синоптик.

Голубев напомнил, что местами грозы и сильные дожди днем будут проходить в столице с 3 июля до 7 июля, а ночью только до 5 июля.