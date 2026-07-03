В Красноярске пройдет летний гастрофестиваль «Bellini Пикник»

Гастрономический фестиваль «Bellini Пикник» пройдет в Красноярске 4 и 5 июля, сообщили в краевом агентстве по туризму. Организация таких мероприятий соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В этом году фестиваль пройдет на нескольких городских локациях: в сквере имени В. И. Сурикова, фудмаркете «Артель» и на территории креативного кластера «Квадрат». Главной темой программы мероприятия традиционно станет гастрономия. Для гостей фестиваля подготовят специальные меню с блюдами сибирской кухни, десертами и летними напитками. Также в программу мероприятия включены музыкальные выступления, мастер-классы и спортивные события. Еще на фестивале будет работать маркет локальных брендов, организуют зоны отдыха.
В сквере Сурикова откроют площадки для занятий по йоге и пилатесу. Еще одной точкой притяжения станет книжная гаражная распродажа. А в кластере «Квадрат» для гостей будет работать выставка мотоциклов. Также предусмотрена вечерняя программа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.