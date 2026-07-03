В Красноярске пройдет летний гастрофестиваль «Bellini Пикник»

В этом году фестиваль пройдет на нескольких городских локациях: в сквере имени В. И. Сурикова, фудмаркете «Артель» и на территории креативного кластера «Квадрат». Главной темой программы мероприятия традиционно станет гастрономия. Для гостей фестиваля подготовят специальные меню с блюдами сибирской кухни, десертами и летними напитками. Также в программу мероприятия включены музыкальные выступления, мастер-классы и спортивные события. Еще на фестивале будет работать маркет локальных брендов, организуют зоны отдыха.