Из-за Дня города в Калининграде временно изменится расписание вечерних «Ласточек» в Зеленоградск и Светлогорск. Электрички будут отправляться позже обычного. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
«4, 5 и 6 июля в связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню города в Калининграде, изменится расписание движения вечерних “Ласточек” на светлогорском и зеленоградском направлениях», — уточнили в КЖД.
На светлогорском направлении 4, 5 и 6 июля назначены пригородные поезда с временем отправления из Калининграда в 23:01, из Светлогорска — в 0:20. Составы № 6729 (время отправления из Калининграда 21:04) и № 6730 (время отправления со станции Светлогорск-2 22:40), 4 и 5 июля отменят.
На зеленоградском направлении 4, 5 и 6 июля назначили пригородные поезда с временем отправления из Калининграда в 23:07, из Зеленоградска — в 0:10. Составы № 6819 (время отправления из Калининграда 21:39) и № 6818 (время отправления со станции Зеленоградск 22:45) 4 и 5 июля отменят.
Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Основные мероприятия Дня города Калининграда пройдут 4 и 5 июля. В городе организуют концерты, мастер-классы, спортивные игры и ярмарку. С программой празднования можно ознакомиться по ссылке.