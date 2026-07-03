Из-за Дня города в Калининграде временно изменится расписание вечерних «Ласточек» в Зеленоградск и Светлогорск

На светлогорском направлении 4, 5 и 6 июля назначены пригородные поезда с временем отправления из Калининграда в 23:01, из Светлогорска — в 0:20. Составы № 6729 (время отправления из Калининграда 21:04) и № 6730 (время отправления со станции Светлогорск-2 22:40), 4 и 5 июля отменят.