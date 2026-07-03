В старинном замке Тапиау зазвучала музыка военного оркестра

В замке Тапиау под Гвардейском прошел концерт военного духового оркестра в рамках международного фестиваля «Фанфары Балтики». Перед зрителями выступил 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа вместе с почетным караулом.
Гости услышали как известные мелодии, так и классические и современные произведения. Особую атмосферу концерту придала акустика старинного замка, благодаря которой музыка звучала особенно ярко и объемно.
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