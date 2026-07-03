Топливный коллапс, литовское спокойствие и свобода от самокатов: события недели, которые обсуждали в Калининграде

На фоне проблем с автобусами самое время развивать электротранспорт. Как раз в пятницу на Сельме открыли новую остановку электричек «Елизаветинскую». Она позволит местным жителям не только быстрее добираться до моря — ведь им не придётся ехать на Северный вокзал или идти на другую остановку — но, в первую очередь, позволит без пробок доезжать до центра города. Это именно то, что нужно в этой ситуации с топливом.