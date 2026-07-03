Ударил булавой по голове: суд арестовал 18‑летнего калининградца, избившего незнакомца у бара

Было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Следователь ходатайствовал о взятии парня под стражу, указав, что обвиняемый официально не трудоустроен, может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или иным образом помешать расследованию. Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября. Постановление пока не вступило в законную силу.