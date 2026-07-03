«Город, который подняли из руин»: в Калининграде с размахом начали отмечать 80-летний юбилей

«По всей России мы пытаемся повторить те чудеса, которые мы делаем здесь. И почти ни у кого, к сожалению, не получается. А у нас реально все наши инициативы, начиная от того, чтобы опустить бордюры к чемпионату мира 2018 года, чтобы сделать пляжи, адаптированные для колясочников, и все остальные — они всегда находили полную поддержку администрации», — сказал Аранин.