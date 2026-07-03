Грузовик в кювете: Приморское кольцо перекроют, чтобы вытащить машину

Речь идёт о ДТП, которое произошло 2 июля около 8:10 на 23-м километре трассы. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель грузовика наехал на стоявший на обочине Peugeot. В момент удара в легковом автомобиле никого не было, пострадавших тоже нет.