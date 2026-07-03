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Грузовик в кювете: Приморское кольцо перекроют, чтобы вытащить машину

Ограничения введут вечером 4 июля на участке от Храброво до Зеленоградска.

Источник: Клопс.ru

На Приморском кольце временно перекроют движение, чтобы эвакуировать попавший в ДТП грузовик. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального подразделения «Росавтодора».

Ограничения будут действовать в пятницу, 4 июля, с 22:00 до 23:30 на 23-м километре трассы А-217 «Приморское полукольцо» Калининград — Светлогорск.

Движение закроют в сторону Зеленоградска на участке от аэропорта Храброво до города. Мера нужна для безопасности во время эвакуации транспортного средства после аварии.

Речь идёт о ДТП, которое произошло 2 июля около 8:10 на 23-м километре трассы. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель грузовика наехал на стоявший на обочине Peugeot. В момент удара в легковом автомобиле никого не было, пострадавших тоже нет.

После столкновения грузовик съехал в кювет и опрокинулся на бок. Обстоятельства аварии уточняются.

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