Участники СВО из Бердска завоевали медали на «Кубке защитников Отечества»

Бердчане выступили в составе сборной Новосибирской области. Всего на счету команды региона пять медалей. Две из них были завоеваны ветеранами СВО из Бердска. Так, серебряным призером в спортивном метании ножей стал Андрей Петров. А Андрей Ровенский занял третье место в пауэрлифтинге.