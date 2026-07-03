Участники СВО из Бердска завоевали медали на «Кубке защитников Отечества»

Ветераны специальной военной операции из Бердска завоевали медали на «Кубке защитников Отечества», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Проведение таких соревнований способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что «Кубок защитников Отечества» состоялся в Красноярске. Участие в соревнованиях приняли более 120 человек из регионов Сибирского федерального округа. Состязания проходили в шести дисциплинах. Среди них — пулевая стрельба, спортивное метание ножей, стрельба из лука, волейбол сидя, настольный теннис и пауэрлифтинг.
Бердчане выступили в составе сборной Новосибирской области. Всего на счету команды региона пять медалей. Две из них были завоеваны ветеранами СВО из Бердска. Так, серебряным призером в спортивном метании ножей стал Андрей Петров. А Андрей Ровенский занял третье место в пауэрлифтинге.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.