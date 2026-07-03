РАНХиГС заняла второе место в рейтинге востребованности выпускников по версии RAEX

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ заняла второе место в рейтинге востребованности выпускников среди 100 лучших вузов страны 2026 года. По сумме всех показателей академия заняла шестое место в топ-100. Информация опубликована на сайте проекта.
Возглавил рейтинг востребованности МГТУ им. Баумана, на третьем месте — МГУ им. Ломоносова. БФУ им. И. Канта в рейтинге востребованности выпускников занимает 115-е место.
Отметим, что РАНХиГС в рейтинге значится, как единый вуз без подразделений на региональные филиалы.
Как сообщается на сайте проекта, рейтинг лучших вузов России RAEX-100 — интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, статистические данные Минобрнауки РФ, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.