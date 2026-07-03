РАНХиГС заняла второе место в рейтинге востребованности выпускников по версии RAEX

Как сообщается на сайте проекта, рейтинг лучших вузов России RAEX-100 — интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических и научных кругов, а также студентов и выпускников. В качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, статистические данные Минобрнауки РФ, наукометрические показатели и сведения из открытых источников.