На Дону судят мужчину, насмерть ранившего знакомого ножом

Трагедия произошла в апреле этого года на территории одного из гаражных кооперативов приморского города. Двое мужчин распивали спиртное в строительном вагончике, когда между ними внезапно вспыхнула ссора. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 63-летний хозяин вагончика схватил нож и нанес своему 52-летнему знакомому один удар в ногу. Казалось бы, ранение конечности не должно было стать смертельным, однако лезвие перебило бедренную вену. Мужчина истек кровью и скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Следователи собрали достаточную доказательную базу для передачи дела в суд.