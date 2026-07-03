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Климатолог рассказал, насколько реальны мифы об июльской жаре

Средняя месячная температура воздуха близка к климатической норме.

Климатолог Михаил Семёнов развеял мифы об июльской жаре.

В июле 2026 года средняя месячная температура воздуха в центральной части России будет близка к климатической норме и составит +18−20 градусов, цитирует NEWS.ru климатолога Михаила Семёнова.

Днём средние показатели составят +22… +25℃, ночью +11… +12℃. Также ожидаются порядка 7−8 дней с ливнями и грозами. При этом количество осадков также окажется на уровне обычных значений.

По данным пермской ЦГМС, в Перми 4 июля ожидается днём +24… +26℃, в ночь на 5 июля +15… +17℃, а днём 6 июля +26… +28℃. В Перми преимущественно без осадков, ветер западный до 8−9 м/с.

Напомним, 30 июня сильный ливень парализовал Пермь, стал причиной остановки движения пригородных электричек и повредил в двух местах городскую набережную.