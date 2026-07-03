Народные приметы на 4 июля: влюблённым сегодня опасно расставаться

По народному календарю сегодня Ульянов день. По традиции в этот день проводили обряды для укрепления семейных и любовных уз. Незамужние девушки для сохранения красоты и молодости готовили целебные настои из цветов липы. Считалось, что они укрепляют волосы и придают коже свежий сияющий вид. Предсказывали погоду по листьям папоротника: опавшие листья предвещали жаркую погоду или засуху, а скрученная листва — приближающуюся непогоду или шторм. Чтобы избежать ссор, женщины клали на спальное место ветки липы. Они должны были так пролежать 40 дней и вытянуть всю недобрую энергию. Затем ветви убирали и сжигали, а пепел рассеивали.
Сегодня надо собирать липовый цвет. С ним также можно проводить ритуал на удачу: встать под липу, потрясти ее и в это время попросить об удаче и увеличении благосостояния. Опавшие цветки нужно собрать и положить в место хранения денег и других ценностей. Один лепесток надо всегда носить в кошельке.
Сегодня надо трижды окунуться с головой в водоем, это привлечет удачу.
Влюбленным сегодня нельзя ругаться или отправляться в путь порознь. Расставание может привести к разрыву. Незамужним девушкам не стоит сегодня заводить кошек. По поверьям, домашнее животное может привлечь несчастье в личную жизнь. Не стоит ходить по мокрому полу, чтобы не остаться в одиночестве. Опасно опаздывать на важные встречи или свидания, иначе можно упустить свой шанс.
Народные приметы на 4 июля:
— обильная роса с утра — к грозе;
— сильный и частый гром — к затяжному ненастью;
— радуга протянулась с востока на запад — к ясной сухой погоде;
— звезды отсвечивают красным — к затяжной теплой погоде;
— поднялся ветер — к дождям.
Источник: pogoda.mail.ru.