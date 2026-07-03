Народные приметы на 4 июля: влюблённым сегодня опасно расставаться

По народному календарю сегодня Ульянов день. По традиции в этот день проводили обряды для укрепления семейных и любовных уз. Незамужние девушки для сохранения красоты и молодости готовили целебные настои из цветов липы. Считалось, что они укрепляют волосы и придают коже свежий сияющий вид. Предсказывали погоду по листьям папоротника: опавшие листья предвещали жаркую погоду или засуху, а скрученная листва — приближающуюся непогоду или шторм. Чтобы избежать ссор, женщины клали на спальное место ветки липы. Они должны были так пролежать 40 дней и вытянуть всю недобрую энергию. Затем ветви убирали и сжигали, а пепел рассеивали.