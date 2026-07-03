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Воронежские вокзалы оценили на доступность для инвалидов и пассажиров с детьми

При проверке учитывались больше 50 критериев.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже прошел всероссийский мониторинг доступности объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми. Эксперты обследовали железнодорожные вокзалы Воронеж-1 и Воронеж-Южный, а также Центральный и Левобережный автовокзалы.

При оценке доступности использовали единый федеральный чек-лист, включающий более 50 критериев, среди них доступность инфраструктуры, навигация, организация сопровождения пассажиров и качество предоставляемых услуг.

В результате железнодорожные вокзалы признали доступными для маломобильных категорий. Здесь оборудованы пандусы, предусмотрены парковочные места для инвалидов, санитарные комнаты, комнаты отдыха, работают службы сопровождения пассажиров. Для слепых предусмотрены тактильные указатели.

А вот к автовокзалам у проверяющих оказались претензии. Это несоответствие параметров пандусов, неправильная организация входных групп и размещение элементов доступной среды.

Замечания эксперты включат в итоговый перечень рекомендаций для их устранения.

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