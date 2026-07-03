Воронежские вокзалы оценили на доступность для инвалидов и пассажиров с детьми

В Воронеже прошел всероссийский мониторинг доступности объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми. Эксперты обследовали железнодорожные вокзалы Воронеж-1 и Воронеж-Южный, а также Центральный и Левобережный автовокзалы.