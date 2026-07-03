В Бузулуке Оренбургской области обновили библиотеку им. М. Горького

Модернизированную при поддержке нацпроекта «Семья» библиотеку им. М. Горького открыли в Бузулуке в Оренбургской области, сообщили в городской администрации.
В учреждении обустроили зону уединенного чтения, площадку для отдыха, развлечений и творчества, а также комнату для мастер-классов. Книжный фонд библиотеки пополнился новыми изданиями. Помимо этого, в учреждении появились техническое оснащение для разных видов творческой деятельности, а также настольные игры.
«Здесь поменялось абсолютно все, как внутри, так и снаружи. А за счет местного бюджета мы еще обновили входную группу, сделали удобное крыльцо, парковку и тротуар к библиотеке. Библиотека очень востребована в этом районе города. Более 2 тысяч читателей с нетерпением ждали ее открытия. Считаю, что это очень хороший подарок к юбилею города и к 75-летнему юбилею самой библиотеки имени Максима Горького», — сказал глава города Владимир Песков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.