В Бузулуке Оренбургской области обновили библиотеку им. М. Горького

«Здесь поменялось абсолютно все, как внутри, так и снаружи. А за счет местного бюджета мы еще обновили входную группу, сделали удобное крыльцо, парковку и тротуар к библиотеке. Библиотека очень востребована в этом районе города. Более 2 тысяч читателей с нетерпением ждали ее открытия. Считаю, что это очень хороший подарок к юбилею города и к 75-летнему юбилею самой библиотеки имени Максима Горького», — сказал глава города Владимир Песков.