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Из-за «Крыльев Пармы» будет закрыто движение транспорта по Нестюковскому тракту

Пассажиров автобусного маршрута № 377 и автомобилистов просят заранее планировать свои поездки.

Источник: Комсомольская правда

В Минтрансе сообщили, что 4 июля в связи с проведением масштабного фестиваля «Крылья Пармы» в Перми будет временно прекращено движение по Нестюковскому тракту.

В связи с этим автобусный маршрут № 377 «Лобаново — г. Пермь (В. Муллы)» изменит свою схему движения. Изменения коснутся только тех, кто едет из Перми в Лобаново.

Как изменится маршрут: автобусы будут следовать в объезд закрытого участка. От остановки «Верхние Муллы» транспорт поедет по Южному обходу Перми до транспортной развязки с трассой Р243 Пермь — Екатеринбург. Далее — по этой трассе до указателя «отворот на Осенцы» в д. Нестюково, после чего вернутся на привычный путь.

Важно: в этом направлении автобус не будет делать остановок «отворот на Устиново» и «Устиново — Центр». Обратный путь — без изменений.

При движении из Лобаново в Пермь автобусы будут следовать по своему обычному маршруту.

Минтранс просит всех пассажиров и автомобилистов заранее планировать свои поездки с учетом временных изменений.