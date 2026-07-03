Из-за «Крыльев Пармы» будет закрыто движение транспорта по Нестюковскому тракту

Как изменится маршрут: автобусы будут следовать в объезд закрытого участка. От остановки «Верхние Муллы» транспорт поедет по Южному обходу Перми до транспортной развязки с трассой Р243 Пермь — Екатеринбург. Далее — по этой трассе до указателя «отворот на Осенцы» в д. Нестюково, после чего вернутся на привычный путь.