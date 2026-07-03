Главные новости за 3 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Суд поставил точки в трех разбирательствах между воронежским АО «Концерн “Созвездие”» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») и Министерством обороны РФ в рамках дел о взыскании неустойки по контрактам, связанным с исполнением гособоронзаказа. Общая сумма требований оборонного ведомства по ним составляла около 324,7 млн руб. Концерн, в частности, смог в апелляции отменить взыскание по иску на 150,9 млн руб.
Специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») подготовились к крупному обновлению оборудования на водоподъемных станциях и сетях водоснабжения. В 22:00 в городе будут поэтапно остановлены три ВПС (№ 8, № 9 и № 12). Сначала будет снижен поток воды, а затем — поочередно остановлены насосные агрегаты. В Воронеже последует масштабное отключение водоснабжения. Чтобы завершить ремонт в срок до 6:00 воскресенья, 5 июля, будут задействованы около сотни человек и 20 единиц техники.
Белгород и Белгородский округ ранним утром подверглись ракетному удару. Известно об одной погибшей и одной пострадавшей. Также серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего практически весь областной центр затронули отключения воды и электроэнергии.
Заместителем министра здравоохранения Курской области Светланы Ермоловой назначена Калерия Ильченко. В разные годы она трудилась врачом акушером-гинекологом, заведующей гинекологическим отделением и главным врачом медучреждений. Во время пандемии коронавируса возглавила крупнейший ковидный госпиталь региона с реанимационным блоком, ориентированным на прием пациентов с сочетанной патологией сердечно-сосудистого, неврологического, хирургического и урологического профилей.
Состояние главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука оценивается как средней степени тяжести, при этом «ближе к тяжелому». Об этом сообщают в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава РФ. Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района сегодня подорвался на мине.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с ООО «Овощи Черноземья» (входит в холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова) в пользу ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) 387,5 млн руб. основного долга и 111,2 млн руб. пеней за электроэнергию, потребленную с марта по апрель 2025 года.
Особый порядок продажи бензина вводят в Орловской области с 4 по 25 июля. Речь идет о заправке транспортных средств в определенные дни в зависимости от их государственных регистрационных номеров. С полуночи субботы, 4 июля, АЗС в регионе будут работать круглосуточно. Кроме того, создан специальный сайт, на котором в онлайн-формате на карте отображается наличие топлива и очередей на каждой из 57 автозаправочных станций «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области.
Второй Западный окружной военный суд признал виновным 54-летнего радиомеханика из Тамбова Руслана Мякишева в финансировании терроризма. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием двух лет в тюрьме, а остальной части срока — в колонии строгого режима. Также у фигуранта изъяли 7,9 тыс. руб. в пользу государства.