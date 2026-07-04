Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан — ответы мэрии

Прежние опоры создавали определенный ритм. Вся эта линия ограждения не была кучной. Сейчас она, конечно, утратила этот эффект. Но, опоры эти имели дефекты. Там арматура пришла в негодность. Их надо было либо восстанавливать, что очень дорого, либо сделать что-то другое. Делать высокие опоры город отказался из-за экономических условий. Потом я предлагал спуски на пляж сделать в виде арочных мостов. Они бы тоже с моря очень хорошо смотрелись. Но город отказался от этой идеи из-за того, что нет времени на эту разработку.