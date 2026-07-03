В Новокузнецке детская школа искусств № 47 получила новое оборудование

Детская школа искусств (ДШИ) № 47 имени М. Ф. Мацулевич в Новокузнецке получила современное оборудование при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации кузбасского города.
В учреждение, в частности, поставлены интерактивные доски с пособиями по сольфеджио и музыкальной литературе. Кроме того, была расширена нотная и методическая база. Для отделения эстрадного вокала закупили профессиональные микрофоны, микшерные пульты и акустические колонки.
Еще в распоряжение ДШИ поступили кабинетный рояль и два пианино, кларнет, флейта, саксофон, аккордеон, баян, домра, скрипка, бас-балалайка и металлофон. Все эти музыкальные инструменты созданы на российских фабриках.
В ближайшее время указанное оборудование будет введено в эксплуатацию. Дети смогут оценить его преимущества уже в новом учебном году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.