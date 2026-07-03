Торги по возведению ФОКа в селе Белгородской области за 100 млн не состоялись

Министерство строительства Белгородской области не смогло найти подрядчика для второго этапа строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Таврово-4 села Таврово Белгородского района. Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на них никто не заявился. Начальная цена контракта составляла 100,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.