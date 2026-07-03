Торги по возведению ФОКа в селе Белгородской области за 100 млн не состоялись

Министерство строительства Белгородской области не смогло найти подрядчика для второго этапа строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Таврово-4 села Таврово Белгородского района. Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на них никто не заявился. Начальная цена контракта составляла 100,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
В рамках исполнения контракта победителю тендера предстояло провести внутреннюю отделку, запустить инженерные системы, выполнить благоустройство и озеленение территории. Работы требовалось начать 11 января 2027 года и завершить 10 декабря. Общая площадь ФОКа переменной этажности (от 1 до 3 уровней) составляет 3,2 тыс. кв. м, расчетная единовременная пропускная способность — 69 человек. Гарантийный срок на объект — пять лет.
Новые торги пока не объявлены.
В ноябре 2025 года областные власти заключили контракт на первый этап возведения ФОКа с чеченским ООО «Техстрой» Муссы Эсмурзиева. Стоимость соглашения составила 444,8 млн руб. при начальной цене 486,1 млн руб. Подрядчик обязался до 20 ноября 2027 года построить объект и благоустроить прилегающую территорию.