Очереди у колонок, но не остановка жизни: как Калининградская область переживает топливный ажиотаж

По его словам, скорые в Калининграде и области обслуживаются на заправках сети без ограничений. Объёмы не такие большие, как в сельском хозяйстве: в сутки требуется до 1,5 тонн бензина и до 2,5 тонн дизельного топлива, в месяц — около 40 тонн бензина и до 70 тонн дизеля.