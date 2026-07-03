Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде ищут подрядчика для продолжения ремонта площади Победы

На эти цели выделили 34,6 млн рублей.

В Калининграде ищут подрядчика для продолжения ремонта площади Победы. На эти цели выделили 34,6 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит отремонтировать несколько пешеходных зон, в том числе вокруг стелы. Специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое из гранитных плит.

Подрядчика определят 14 июля. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.

Весной на площади Победы отремонтировали четыре пешеходные зоны из гранитных плит. Работы выполнило ООО «Сервис-Партнёр» за 2,3 миллиона рублей.

Глава городской администрации Елена Дятлова сообщала, что сейчас идёт подготовка проекта по масштабной реконструкции площади. Концепцию планируют представить горожанам и обсудить с ними все детали. «Текущим ремонтом мы площадь поддерживаем, но нужно уже обсуждать, как она будет выглядеть в дальнейшем. Нужно замахиваться на новые смыслы», — отмечала Дятлова.

В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Дятлова объясняла частые работы нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.

Иллюстрация из проектной документации.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше