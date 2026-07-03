В Калининграде ищут подрядчика для продолжения ремонта площади Победы. На эти цели выделили 34,6 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать несколько пешеходных зон, в том числе вокруг стелы. Специалисты демонтируют старое покрытие и уложат новое из гранитных плит.
Подрядчика определят 14 июля. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с даты заключения контракта.
Весной на площади Победы отремонтировали четыре пешеходные зоны из гранитных плит. Работы выполнило ООО «Сервис-Партнёр» за 2,3 миллиона рублей.
Глава городской администрации Елена Дятлова сообщала, что сейчас идёт подготовка проекта по масштабной реконструкции площади. Концепцию планируют представить горожанам и обсудить с ними все детали. «Текущим ремонтом мы площадь поддерживаем, но нужно уже обсуждать, как она будет выглядеть в дальнейшем. Нужно замахиваться на новые смыслы», — отмечала Дятлова.
В Калининграде регулярно выделяют деньги на ремонт площади Победы. Дятлова объясняла частые работы нарушением технологии строительства. Эксперты пришли к выводу, что на площади Победы некачественно сформировали основание.
Иллюстрация из проектной документации.