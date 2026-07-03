В Калининграде ищут подрядчика для продолжения ремонта площади Победы

Глава городской администрации Елена Дятлова сообщала, что сейчас идёт подготовка проекта по масштабной реконструкции площади. Концепцию планируют представить горожанам и обсудить с ними все детали. «Текущим ремонтом мы площадь поддерживаем, но нужно уже обсуждать, как она будет выглядеть в дальнейшем. Нужно замахиваться на новые смыслы», — отмечала Дятлова.