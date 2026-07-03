Более 10 тысяч жителей Юрги проголосовали за объекты благоустройства

По итогам голосования определены три победителя. Это пешеходный тротуар от улицы Московской, 44 до улицы Максименко, 10 (6152 голоса); пешеходный тротуар по улице Кирова от улицы Комсомольской до Московской (нечетная сторона) — 2221 голос; пешеходный тротуар по улице Никитина от дома 28 до улицы Московской и по улице Московской до Машиностроителей — 2133 голоса.