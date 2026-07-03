Более 10 тысяч жителей Юрги проголосовали за объекты благоустройства

Свыше 10 тысяч жителей Юргинского городского округа Кузбасса приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на 2027 год, которое проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
По итогам голосования определены три победителя. Это пешеходный тротуар от улицы Московской, 44 до улицы Максименко, 10 (6152 голоса); пешеходный тротуар по улице Кирова от улицы Комсомольской до Московской (нечетная сторона) — 2221 голос; пешеходный тротуар по улице Никитина от дома 28 до улицы Московской и по улице Московской до Машиностроителей — 2133 голоса.
Отметим, что за последние пять лет в Юрге отремонтировано 25 дворовых и 20 общественных территорий. В 2026 году приведут в порядок еще три городских пространства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.