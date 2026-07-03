Опубликован график выездных консультаций УФНС в Волгограде

Кроме того, специалисты помогут проверить наличие задолженности и тут же выдадут квитанции для ее погашения. Все желающие смогут познакомиться с возможностями электронных сервисов ФНС и получить помощь в подключении к «Личному кабинету налогоплательщика», который позволяет решать большинство вопросов без личного визита в инспекцию.