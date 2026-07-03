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С экс-начальника ОГИБДД под Воронежем по суду взыщут 65 тысяч в доход государства

Неподтвержденные доходы выявила прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Новохоперский районный суд Воронежской области частично удовлетворил иск прокурора Грибановского района к бывшему начальнику ОГИБДД ОМВД России по Грибановскому району и его супруге. Об этом сообщила интернет-газета «Новости Воронежа».

По результатам проверки прокурор требовал вернуть в доход государства автомобиль Mercedes-Benz ML 350 стоимостью 2,5 млн рублей. Выяснилось, что бывший руководитель ОГИБДД, занимавший должность с ноября 2020 года по июнь 2025 года, скрыл часть доходов при предоставлении декларации.

Суд признал разницу между подтвержденными доходами и расходами на покупку автомобиля незначительной, но вместе с тем не нашел документального подтверждения происхождения части средств в размере 65 750 рублей.

Таким образом, суд отказал в обращении автомобиля в доход государства, но взыскал с подсудимого 65 750 рублей, а также госпошлину в размере 4 тысяч рублей.

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