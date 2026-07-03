С экс-начальника ОГИБДД под Воронежем по суду взыщут 65 тысяч в доход государства

По результатам проверки прокурор требовал вернуть в доход государства автомобиль Mercedes-Benz ML 350 стоимостью 2,5 млн рублей. Выяснилось, что бывший руководитель ОГИБДД, занимавший должность с ноября 2020 года по июнь 2025 года, скрыл часть доходов при предоставлении декларации.