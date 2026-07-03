В Ростовской области полиция выявила топливных спекулянтов

В ходе проверок установлено, что сбытом топлива занимаются не только сомнительные заправочные станции, но и частные лица, организующие незаконную перевозку и продажу. В селе Самарском на трассе М-4 «Дон» у нелегального реализатора конфисковали 3500 литров дизельного топлива и заправочную колонку. В Шахтах местный житель предлагал бензин по 140 рублей: у него обнаружили тару с 300 литрами горючего разных марок. В Красносулинском районе остановили две попытки сбыта дизтоплива, изъяв 600 литров и самодельное оснащение.