Какой сегодня праздник: День отдыха от праздников

По популярной легенде, салат «Цезарь» был изобретён 4 июля 1924 года — и именно эта дата легла в основу праздника. Создатель блюда — повар Цезарь Кардини (американский повар итальянского происхождения). Ключевая история связана с Днём независимости США (который тоже отмечают 4 июля). В тот день ресторан Кардини в Тихуане (Мексика, недалеко от границы с США) был переполнен посетителями. Из‑за наплыва гостей на кухне закончились многие продукты. Чтобы быстро приготовить что‑то новое и сытное, Кардини импровизировал с оставшимися ингредиентами. Результат превзошёл ожидания: гости оценили новое блюдо, и вскоре салат стал фирменным в заведении. Интересный факт: в 1953 году Эпикурейское общество в Париже назвало салат «Цезарь» «лучшим рецептом, появившимся в Америке за последние 50 лет».