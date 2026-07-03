Какой сегодня праздник: День отдыха от праздников

День отдыха от праздников — неофициальный праздник, придуманный как возможность отдохнуть от череды торжеств и расслабиться в тишине. По легенде, в начале 1990‑х годов сотрудники одной из лондонских компаний, занимавшейся организацией праздников, устали от постоянной праздничной суеты и решили устроить себе шутливый «выходной» — флешмоб под названием «День отдыха от праздников». В 2000‑х годах благодаря интернету традиция распространилась на другие страны. Особенно праздник полюбился тем, чья работа связана с индустрией развлечений.
День Достоевского — ежегодный литературный праздник, посвящённый жизни и творчеству великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского. Праздник проходит в первую субботу июля — в 2026 году это 4 июля. Дата связана с романом «Преступление и наказание»: действие произведения начинается «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время». День Достоевского впервые отметили в Санкт‑Петербурге в 2010 году. Главный центр празднования — северная столица, город, тесно связанный с жизнью и произведениями Достоевского. В этот день город превращается в живую сцену по мотивам его книг.
По популярной легенде, салат «Цезарь» был изобретён 4 июля 1924 года — и именно эта дата легла в основу праздника. Создатель блюда — повар Цезарь Кардини (американский повар итальянского происхождения). Ключевая история связана с Днём независимости США (который тоже отмечают 4 июля). В тот день ресторан Кардини в Тихуане (Мексика, недалеко от границы с США) был переполнен посетителями. Из‑за наплыва гостей на кухне закончились многие продукты. Чтобы быстро приготовить что‑то новое и сытное, Кардини импровизировал с оставшимися ингредиентами. Результат превзошёл ожидания: гости оценили новое блюдо, и вскоре салат стал фирменным в заведении. Интересный факт: в 1953 году Эпикурейское общество в Париже назвало салат «Цезарь» «лучшим рецептом, появившимся в Америке за последние 50 лет».