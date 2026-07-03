Жители Красноярского края вышли в финал конкурса «Моя страна — моя Россия»

Девять жителей Красноярского края стали финалистами конкурса «Моя страна — моя Россия», который проходит при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Всего на участие было подано более 80 тысяч заявок со всей страны. В финал вышел 321 участник. Защиты проектов проходят в онлайн-формате.
Например, юная представительница Красноярского края Маргарита Кожуховская представила проект «ЭкоСумка — стильная забота о планете». А Диана Советова презентовала проект «Чат-бот для информирования населения о качестве товаров». Учащийся Красноярского финансово-экономического колледжа Владимир Ермоленко подготовил сразу два проекта: цифровой помощник «СПАС» и ИИ-платформу FieldMind.
Дмитрий Лейбович создал настольную игру «Бородинский огонь». Она посвящена событиям Отечественной войны 1812 года. А Иван Гаврилов представил проект молодежного клуба «Единство на Марковского». Другой представитель Красноярского края Даниил Чернышов презентовал проект «Зеленая энергетика в моем техникуме».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.