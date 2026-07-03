Проект увеличения этажности бизнес-центра в Воронеже рекомендовали утвердить

В Воронеже состоялись общественные обсуждения проекта планировки 2 га, ограниченных улицами Свободы, Станкевича, Большая Стрелецкая и переулком Старинным. Он предполагает реконструкцию бизнес-центра на улице Свободы, 21 с увеличением до шести-девяти этажей (по данным панорамы «Яндекс. Карт», его надземная высота — четыре этажа). Согласно заключению о результатах, он рекомендован к утверждению.
Уточняется, что предложения и замечания к проекту от местных жителей и других участников общественных обсуждений не поступали.
Заказчиком проекта выступает московское ООО «Агроинвест недвижимость», которое входит в ГК «Агроинвест», связанную с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры. Проектную документацию подготовил подведомственный мэрии Воронежа «Архитектурно-градостроительный центр». Согласно ней, после реконструкции бизнес-центра площадь застройки составит 2,3 тыс. кв. м. Он расположен на участке на 4,6 тыс. кв. м с разрешенным видом использования «Деловое управление». Работы планируется провести в одну очередь не позднее конца 2033 года.
По данным «Яндекс. Карт», в бизнес-центре расположен офис «Агроинвеста», центр «Мой бизнес», туристический инфоцентр Visit Voronezh, Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области (ранее принадлежал региональному минпредторгу и областной торгово-промышленной палате, сейчас собственники скрыты).