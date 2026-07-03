Проект увеличения этажности бизнес-центра в Воронеже рекомендовали утвердить

Заказчиком проекта выступает московское ООО «Агроинвест недвижимость», которое входит в ГК «Агроинвест», связанную с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры. Проектную документацию подготовил подведомственный мэрии Воронежа «Архитектурно-градостроительный центр». Согласно ней, после реконструкции бизнес-центра площадь застройки составит 2,3 тыс. кв. м. Он расположен на участке на 4,6 тыс. кв. м с разрешенным видом использования «Деловое управление». Работы планируется провести в одну очередь не позднее конца 2033 года.