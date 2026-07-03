Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект увеличения этажности бизнес-центра в Воронеже рекомендовали утвердить

В Воронеже состоялись общественные обсуждения проекта планировки 2 га, ограниченных улицами Свободы, Станкевича, Большая Стрелецкая и переулком Старинным. Он предполагает реконструкцию бизнес-центра на улице Свободы, 21 с увеличением до шести-девяти этажей (по данным панорамы «Яндекс. Карт», его надземная высота — четыре этажа). Согласно заключению о результатах, он рекомендован к утверждению.

Источник: Коммерсантъ

В Воронеже состоялись общественные обсуждения проекта планировки 2 га, ограниченных улицами Свободы, Станкевича, Большая Стрелецкая и переулком Старинным. Он предполагает реконструкцию бизнес-центра на улице Свободы, 21 с увеличением до шести-девяти этажей (по данным панорамы «Яндекс. Карт», его надземная высота — четыре этажа). Согласно заключению о результатах, он рекомендован к утверждению.

Уточняется, что предложения и замечания к проекту от местных жителей и других участников общественных обсуждений не поступали.

Заказчиком проекта выступает московское ООО «Агроинвест недвижимость», которое входит в ГК «Агроинвест», связанную с семьей бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры. Проектную документацию подготовил подведомственный мэрии Воронежа «Архитектурно-градостроительный центр». Согласно ней, после реконструкции бизнес-центра площадь застройки составит 2,3 тыс. кв. м. Он расположен на участке на 4,6 тыс. кв. м с разрешенным видом использования «Деловое управление». Работы планируется провести в одну очередь не позднее конца 2033 года.

По данным «Яндекс. Карт», в бизнес-центре расположен офис «Агроинвеста», центр «Мой бизнес», туристический инфоцентр Visit Voronezh, Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области (ранее принадлежал региональному минпредторгу и областной торгово-промышленной палате, сейчас собственники скрыты).

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше