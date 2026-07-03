Мужчина в Сочи «укачивал» младенца, держа его за ногу вниз головой

В марте в подмосковной Балашихе женщина решила покататься на коньках по тонкому льду водоема, толкая перед собой детскую коляску. На записи было видно, как женщина на скорости пересекает пруд на коньках, при этом ведет коляску перед собой. Неизвестно, находился ли в ней ребенок. Судя по кадрам, лед на водоеме был очень хрупким и уже начал таять.