Мужчина в Сочи «укачивал» младенца, держа его за ногу вниз головой

В Сочи очевидцы сняли кадры, на которых мужчина во время прогулки с коляской «укачивает» младенца, на ходу держа его за ногу вниз головой. Видео в пятницу, 3 июля, появилось в Telegram-канале Shot.
По информации канала, видео сняли в Красной Поляне. Очевидцы рассказали, что мужчина сначала нес ребенка под мышкой, а затем перехватил его за ногу. Младенец болтался вниз головой около минуты, говорится в публикации.
В марте в подмосковной Балашихе женщина решила покататься на коньках по тонкому льду водоема, толкая перед собой детскую коляску. На записи было видно, как женщина на скорости пересекает пруд на коньках, при этом ведет коляску перед собой. Неизвестно, находился ли в ней ребенок. Судя по кадрам, лед на водоеме был очень хрупким и уже начал таять.
В прошлом году следователи начали проверку после того, как женщина оставила своего ребенка одного в захламленной квартире в Москве. Инцидент произошел утром 19 февраля. Соседи, услышав плач малыша, вызвали полицию. Как уточнили в прокуратуре, женщина уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязательств. Сейчас ребенок передан работникам специализированного учреждения.