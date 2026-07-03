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Силовики тормозят транспорт под Волгоградом в поисках нелегалов

В Калачевском районе Волгоградской области на автодорогах 3 июля было замечено скопление представителей силовых.

В Калачевском районе Волгоградской области на автодорогах 3 июля было замечено скопление представителей силовых ведомств. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники регионального Управления ФСБ России совместно с полицией искали иностранных граждан, которые незаконно находятся на территории страны.

— Особое внимание было обращено на случаи фиктивной постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на регистрационный учет. В качестве профилактической информации правоохранители напомнили гражданам о необходимости соблюдения норм действующего законодательства при привлечении мигрантов к трудовой деятельности, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

О результатах рейда в Калачевском районе на текущий момент не сообщается, однако известно, что в ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут в других районах Волгоградской области — каких конкретно, не уточняется.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.