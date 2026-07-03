Силовики тормозят транспорт под Волгоградом в поисках нелегалов

— Особое внимание было обращено на случаи фиктивной постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на регистрационный учет. В качестве профилактической информации правоохранители напомнили гражданам о необходимости соблюдения норм действующего законодательства при привлечении мигрантов к трудовой деятельности, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.